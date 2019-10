Fondazione "Sistema Irpinia": la Provincia punta sul turismo Approvato all'unanimità lo statuto e l'atto costitutivo

Centomila euro per partire con il grande progetto della Fondazione Sistema Irpinia. In mattinata è arrivato all'unanimità il via libera dal Consiglio Provinciale . “E’ l’inizio di un percorso – afferma il presidente della Provincia Biancardi - Abbiamo una visione della promozione del territorio, insieme a tante altre cose che stiamo facendo. Penso alla viabilità, alle scuole, alle maggiori risorse che abbiamo dato al Mancini".

Per lo sviluppo del turismo la Fondazione è il primo passo. "Daremo vita, poi, a 24 distretti culturali e a 24 punti di informazione turistica sparsi sul territorio. C’è tanto lavoro da fare, noi ce la stiamo mettendo tutta”.

Biancardi ha parlato anche del tema della stabilizzazione dei lavoratori idraulico-forestali. "Stabilizzeremo molti operai a tempo determinato e ne assumeremo degli altri. Non riesco a capire le tante difficoltà della Regione Campania. Noi dobbiamo dare una certezza a queste persone, c’è gente che ha famiglia, c’è chi ha 50 anni e non troverà altro impiego. Ci vuole coraggio, quello che ci metterà la Provincia e che ci metteranno le Comunità Montane, a partire da quella che io presiedo, la più grande d'Italia, quella del Partenio”.