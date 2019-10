Un hub di interscambio tra treni e bus: rinasce Borgo Ferrovia Nuovo vertice in Comune con Fs

L'area di Borgo Ferrovia sarà trasformata in una stazione d'interscambio tra treni e bus che comprenda anche i mezzi della metro leggera. E' lo scenario emerso dall'incontro a palazzo di Città tra i vertici dell’amministrazione avellinese, il sindaco Festa e l'assessore all'Urbanistica Emma Buondonno, il dirigente di Rete ferroviaria italiana, Modestino Ferraro e il il presidente di Fs Sistemi Urbani, Carlo De Vito che ribadisce: "Il capoluogo sarà centrale nei collegamenti ferroviari dell’area interna ma deve connettersi meglio, migliorando il servizio bus, con la stazione Tav di Afragola.

Non si parla solo del futuro della stazione ferroviaria di Avellino – aggiunge - ma si parla anche del rapporto tra ferrovia e città. Riprendiamo con piacere, su invito del sindaco Gianluca Festa, questo accordo che avevamo già fatto con il sindaco Paolo Foti per capire come il sistema delle ferrovie dello stato può interloquire con le città".

Nel progetto del Comune i locali dell’edificio alloggi fs saranno destinati all’utilizzo da parte degli studenti universitari e per la creazione di un incubatore di start-up. "Prendiamo le mosse dal protocollo già siglato - spiega l’Assessore Buondonno - per definire un masterplan che integri le aree di pertinenza ferroviaria e lo stesso quartiere di Borgo Ferrovia"..