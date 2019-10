Festa chiama la Provincia: "Un plesso per la Dante Alighieri" E per il futuro delle scuole il sindaco lavora per evitare sdoppiamenti e succursali

In piazza Libertà per la campagna di sensibilizzazione della Protezione Civile "Io non rischio" c'erano anche gli alunni della Perna-Alighieri. Per il sindaco Gianluca Festa è stata l'occasione per tornare sui tempi di realizzazione del campus dell'edificio di via Piave. “Siamo in fase di progettazione esecutiva cantierabile, poi occorrerà redigere il bando per l’aggiudicazione dei lavori. E’ un percorso lungo, che non riusciremo a realizzare nel breve tempo, ma rispetto all’ubicazione della Dante Alighieri attuale chiederemo alla Provincia la verifica della disponibilità alcuni suoi locali per immaginare di allocare l’intero plesso nella zona di Via Morelli e Silvati”.

Nel lungo periodo c'è comunque l'intenzione di evitare sdoppiamenti e succursali “Non sono funzionali. Tra gli obiettivi con cui ho discusso con l’assessore Giacobbe ho fissato quello secondo il quale in ogni plesso deve esserci il singolo istituto e la Dante Alighieri deve avere il suo plesso”.

E sull'evento della Protezione Civile ha aggiunto “É il momento di organizzarsi. Abbiamo sempre detto che siamo la provincia in cui è nata la Protezione Civile ma dopo quarant’anni, oggettivamente, non siamo ancora all’altezza del compito rispetto agli eventi calamitosi che ci hanno riguardato. Per questo uno dei nostri impegni prioritari sarà quello di organizzare la Protezione Civile non solo dal punto di vista strutturale, dando seguito al lavoro dell’ex vicesindaco Ferdinando Picariello, ma anche e soprattutto attraverso gruppi di volontari per ampliare il numero risorse umane".