A Conte il "dossier irpinia": impegni per le aree interne Il premier ha incontrato le parti sociali

I segretari generali nell'incontro avuto con il Presidente del Consiglio Conte colloquio cordiale in cui sono stati affrontati i temi drammatici che coinvolgono l'Irpinia, ma anche le prospettive e potenzialità. Infatti il documento unitario va in questo senso. Nel dossier ci sono appunto le crisi e le opzioni. Su questo dossier Il presidente si è impegnato ad interessare il Governo nelle persone Dei Ministri Provenzano e Patuanelli per istruire un approfondimento delle tematiche e delle prospettive, vere, per le Aree Interne . Come sindacati verificheremo puntualmente affinché questo incontro cordiale dia effettivamente risposte alle nostre terre, aree interne.