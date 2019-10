Festa replica a De Luca: "Uscita volgare e maldestra" Il governatore lo aveva rimproverato: "Le stai sparando troppo grosse..."

Si affida a Facebook il sindaco Festa per replicare al governatore De Luca che stamattina, a margine della visita del premier Conte, lo aveva rimproverato. "Stai con i piedi per terra, le stai sparando troppo grosse" il contenuto della ramanzina di De Luca. Festa sul momento ha incassato poi sui social in serata la replica dai toni molto duri. "Avellino si sta rialzando e sta tornando protagonista. Da parte mia non mancherà mai la collaborazione istituzionale a nessun livello. Ma esigo rispetto e toni adeguati per la comunità che orgogliosamente rappresento: la dignità degli avellinesi prima di tutto. Parlo a nome della città, dopo la maldestra e volgare sortita di stamattina del Governatore De Luca, probabilmente ispirata dal nervosismo che lo pervade poiché vede la sua conferma fortemente a rischio. Non rinunceremo mai ai nostri sogni ed alle nostre ambizioni ed aspirazioni. Non abbasseremo mai la testa dinanzi ad alcuno e non consentiremo a nessuno di offenderci.

Noi siamo Avellino, siamo sempre stati abituati a conquistare i successi e gli obiettivi grazie al nostro lavoro ed ai nostri sacrifici. E non siamo mai stati, e mai saremo, secondi a nessuno. Andiamo avanti senza esitazione e senza timore. Avellino Capoluogo ed Enjoy City".