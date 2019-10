Giovanni e quel selfie col premier. "Grazie Presidente Conte" Ieri l'incontro ad Avellino tra il giovane diversamente abile e il premier Giuseppe Conte

Quel selfie col presidente Conte è rimbalzato sulle pagine social di tanti: la sua, quella di Giovanni Esposit, disabile avellinese, e del presidente stesso Giuseppe Conte. Uno scatto bello quanto carico di significato, perchè due parole Giuseppe Conte e Giovanni sono riuscite a scambiarle, nella ressa di un lunedì di sfilate ed eventi per l'arrivo del premier in occasione delle celebrazioni in onore di Fiorentino Sullo.

"Grazie presidente. Un grande presidente. Un emozione Forte", commenta Giovanni raccontando come il presidente gli abbia detto di sentirsi fiero e onorato di mantenere la delega alla disabilità. Un impegno preciso quello di Conte a far sì che per le persone portatrici di diversa abilità ci siano occasioni e certezze per una vita migliore.