Arresti ad Avellino, il Prefetto: "Non c'è da stupirsi" Intanto oggi sono cominciati gli interrogatori di garanzia

Ieri è iniziata la settimana nazionale della Protezione civile con eventi anche in Campania per sensibilizzare sul ruolo della prevenzione e sull'importanza di avere una pianificazione di emergenza. Ad Avellino la Prefettura ha organizzato un incontro al Carcere Borbonico dove il Prefetto Tirone ha commentato anche gli arresti dei carabinieri che hanno smantellato la riorganizzazione del clan Partenio. “Una bellissima notizia, grazie alle nostre forze di polizia. E' chiaro che questa è un operazione che non viene da ieri e nemmeno dall'altro ieri. I cittadini devono avere la consapevolezza di avere una straordinaria magistratura e altrettanto si può dire per le forze di polizia giudiziaria. Su quanto accaduto dico solo, come fatto in passato, che non c'è da stupirsi”. Intanto in mattinata sono cominciati gli interrogatori di garanzia per le 23 persone arrestate, 18 in carcere e 5 agli aresti domiciliari.

Intanto sono emerse novità anche per il piano di evacuazione per il disinnesco dell'ordigno risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato nell'alveo del fiume Fenestrelle all'altezza del ponte della Ferriera. E' lo stesso prefetto Maria Tirone a fare il punto della situazione annunciando che l'intervento si farà di domenica ancora da chiarire se nel 2019 o si aspetteranno i primi mesi del 2020. “Sicuramente verrà evacuata anche la Prefettura e una struttura sanitaria privata nel raggio dei 1000 metri. E' una procedura complessa che sarà monitorata con singoli incontri a partire da settimana prossima".