Trasparenza, ai raggi X i bandi per il Commercio Domani la Commissione ascolterà il vice sindaco Laura Nargi

I bandi del Commercio ai raggi X della Commissione Trasparenza. Lo ha annunciato il presidente Ettore Iacovacci a distanza di una settimana dal suo insediamento. Una seduta programmata per domani alle 15 per analizzare la questione relative alle due gare rientranti nel Pics che, per un importo complessivo di 800mila euro puntano a dare una boccata d'ossigeno al commercio in città. Domani sarà ascoltata il vice sindaco e assessore al Commercio Laura Nargi e il dirigente del Settore. “Vogliamo comprendere la ratio con la quale saranno messi in campo i progetti, - spiega Iacovacci - quale sia l’intenzione dell’Amministrazione rispetto all’utilizzo degli 800mila euro complessivi, nello specifico come verrà diviso il finanziamento anche alla luce delle domande che arriveranno”.

I prossimi passaggi riguarderanno le prime delibere della giunta Festa relative alle attività e agli eventi estivi, a cominciare a partire da quelle relative all’Avellino Summer Fest, "per poterle verificare correttamente” - conclude Iacovacci.