Bandi ed eventi nel mirino: "Rispettate le regole" La Commissione Trasparenza passerà gli atti al setaccio, Festa si dice tranquillo

“La legalità è una nostra priorità”. Il sindaco Gianluca Festa torna sugli arresti che hanno scosso Avellino e ne approfitta per parlare dell’attività di trasparenza che intende portare avanti. “Soddisfatto della pronta risposta delle forze dell'ordine. Per quanto ci riguarda abbiamo cominciato con gli sgomberi delle strutture sportive abusive, proseguiremo con gli sfratti dagli alloggi comunali e avvieremo la centrale unica per gli appalti”.

Sono di questi giorni le polemiche sui bandi per il commercio e gli eventi estivi, a cominciare dal Summer Fest con la commissione Trasparenza che passerà tutto al setaccio ma Festa si dice tranquillo. “Possono mettere la mia giunta ai raggi X, ai raggi delta, gamma, ypsilon e zeta ma non troveranno niente. Capisco che ci siano ancora scorie della campagna elettorale. Controllassero tutto, abbiamo la coscienza a posto perché abbiamo imposto il rispetto delle regole e le pari opportunità per tutti”.

Prosegue intanto il processo di trasferimento per il terminal dei bus. “C’è l’idea di condividere il trasferimento con gli operatori del settore anche per liberare il centro da un carico di smog notevole. E’ necessario spostare al più presto il terminal per ora nel parcheggio del Partenio. Poi in futuro avremo i tre terminal: Borgo Ferrovia, Autostazione e ad Ovest un luogo ancora da individuare”.