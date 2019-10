Sci Laceno: programmati 12 milioni di euro Ne da notizia con soddisfazione Roberta Santaniello che ha seguito con attenzione la vicenda

Dopo anni di blocco totale, grazie al Presidente Vincenzo De Luca la giunta della Regione Campania ha programmato le risorse per l’impianto sciistico di Bagnoli Irpino. Ne da notizia con soddisfazione Roberta Santaniello che ha seguito con particolare attenzione la vicenda.

12 milioni di euro, La sciovia del Laceno potrà così riprendere vita e i lavori di manutenzione, riammorernamento dell’impianto far ripartire il turismo nella zona dell’alta Irpinia. Grazie alla determinazione del sindaco Teresa Di Capua e di tutta l’amminsitrazione, al lavoro svolto dalla dg mobilità della Regione Campania e di Luca Cascone.

Così dichiara da New York la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio:

“Compiamo oggi un primo fondamentale passo in avanti per il rilancio del turismo sul Laceno. Dopo mesi di lavoro discreto e continuo, in costante contatto con l'amministrazione comunale di Bagnoli Irpino e con gli albergatori dell'altopiano, e nel rispetto della professionalità degli uffici regionali, è stata approvata in Giunta regionale la delibera che assegna circa 12,7 milioni di euro di fondi Poc 2014-20 agli impianti di risalita del Laceno. È una rispostadella quale sono stata sempre certa e che costituisce una svolta positiva per il futuro di Bagnoli e dell'intera Alta Irpinia. Ringrazio il presidente Vincenzo De Luca e la Giunta regionale per l’approvazione”.