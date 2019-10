Ripartono le aree interne: un tavolo per sviluppo e lavoro Prima riunione operativa ad Avellino con l'assessore Palmeri

Prima riunione ad Avellino del tavolo tecnico per le aree interne istituito dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e presieduto dal consigliere delegato in materia, Francesco Todisco. All’incontro ha preso parte, tra gli altri, anche l'assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri che ha analizzato le tante vertenze presenti sul territorio irpino a cominciare dall'indotto Whirlpool. “La Regione sta lavorando a centinaia di tavoli di crisi, qualche settimana fa ho incontrato le tre aziende irpine dell'indotto Whirlpool. Una vertenza che può e deve essere riaperta, magari con l'intervento di Invitalia perchè bisogna assicurare la continuità: non ci distraiamo”.

Si è deciso di partire dal capoluogo irpino ma poi il tavolo si sposterà sugli altri territori come Benevento e caserta. Al centro delle intenzioni della regione il problema dello spopolamento delle aree interne, il tavolo serve a capire quali politiche possiamo adottare sul piano specifico per riperimetrare il territorio e dove investire e successivamente le proposte saranno condivise anche con i sindacati e gli altri attori del territorio.

“Esiste un territorio della Campania che va dal Matese e arriva al Cilento, passando per Irpinia e Sannio, che vive problematiche comuni e rispetto a quelle problematiche stiamo cercando di dare una lettura in termini di soluzioni e in termini progettuali - spiega Todisco - Il lavoro di questo tavolo si incrocerà con il lavoro che sta portando avanti l’Urbanistica della Regione Campania sul piano paesaggistico e intendiamo costituire un masterplan delle aree interne”.

Con la prossima riunione, che probabilmente sarà convocata a Benevento, il tavolo entrerà nel vivo della discussione e delle proposte".