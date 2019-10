Da Contrada a New York, il successo di Agostino Penna Il cantante irpino ha vinto l'edizione 2019 di Tale e Quale Show

L’irpino Agostino Penna si è aggiudicato l’edizione 2019 di “Tale e Quale Show”, la trasmissione televisiva di Riauno condotta da Carlo Conti, con ascolti record. Penna, originario di Contrada, trionfa grazie alla sua imitazione di Fausto Leali con "Mi Manchi”, superando sul filo di lana Francesco Monte.

E’ festa, dunque anche nella sua Contrada, dove Agostino Penna è nato e ha vissuto.

All’età di 15 anni è leader della band “Vanadium”, con la quale viaggia su navi arrivando fino in America. Si diploma al conservatorio di Avellino iniziando a collaborare con tante stelle della musica italiana come Tozzi, Masini e Ferrarini. Studia in America nel prestigioso collegio “Berklee college” per poi ritornare in Italia dove diventa uno dei protagonisti delle notti romane al Gilda, celebre locale notturno. Nel 1992 è stato ingaggiato come cantante show-man e direttore artistico del matrimonio di David Bowie con la modella Iman. Passa così in televisione collaborando con Rai e Mediaset nei programmi di Gigi Marzullo, Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Maurizio Costanzo. Infine, nei primi anni Duemila compare in video ad “Uomini e Donne” occupandosi degli intermezzi musicali.

Tra le curiosità di Agostino c’è una che ovviamente non può che balzare all’occhio dei telespettatori: il musicista ha partecipato al matrimonio esclusivo di David Bowie dove si è esibito per lui e i numerosi invitati. Ma non solo, ha anche preso parte ad un evento in onore di Meryl Streep.