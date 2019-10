Sibilia: no a festeggiamenti in piazza con personaggi equivoci Il sottosegretario all'Interno dopo la firma del protocollo legalità per l'Alta Capacità

Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, a margine della firma in Prefettura del protocollo di Legalità per il cantiere dell’Alta velocità Napoli Bari, è tornato sulle minacce di morte al procuratore aggiunto del tribunale di Avellino Vincenzo D’Onofrio. «Massima solidarietà, ad Avellino abbiamo una magistratura straordinaria cui va tutto il nostro appoggio - ha detto il sottosegretario- le istituzioni non devono solo essere, ma devono anche apparire lontane dal malaffare. Bisogna evitare festeggiamenti in piazza, con grande clamore, e con personaggi equivoci. Credo che questo esempio del protocollo di oggi debba essere preso a paradigma anche dal Comune di Avellino».

E alla ipotesi di correre insieme al Pd per le elezioni regionali Sibilia risponde: «Allontano questa ipotesi. De Luca si è contraddistinto per averci impiegato mesi per assumere i navigator in Campania, non credo ci siano i presupposti per andare insieme alle regionali».

Intanto il sindaco Gianluca Festa vorrebbe tempi più veloci per la costituzione di una commissione per la legalità a Palazzo di città. Tre mesi sono troppi- aveva tuonato- dobbiamo dare un segnale di presenza più immediato alla cittadinanza».