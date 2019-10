L'Asl di Avellino aderisce al piano Sinfonia Anagrafe sanitaria regionale e integrazione dei flussi informativi

L’Asl di Avellino diretta da Maria Morgante è tra le prime tre aziende della Campania ad aderire al Piano SinfoNia, il progetto per la realizzazione dell’anagrafe sanitaria regionale e dell’integrazione dei flussi informativi sanitari nell’ambito del sistema informativo sanita` campania.

Con l’adozione di SinfoNia l’anagrafe aziendale degli assistiti è confluita in un’anagrafe unica, un sistema innovativo sul piano tecnologico che consente di integrare a livello regionale le informazione relative ai singoli cittadini utenti. L’adozione di SinfoNia da parte dell’Asl di Avellino e delle altre aziende sanitarie consentirà il passaggio ad una gestione integrata della sanità, estendendo i vantaggi del digitalizzazione alla gestione di specifiche aree operative:-anagrafe regionale degli assistiti – anagrafe regionale strutture sanitarie- gestione dei medici di medicina generale e dei pediatri – mobilità sanitaria- gestione dei flussi informativi.

Il nuovo sistema Informativo regionale andrà a migliorare tutti gli strumenti di governo della sanità, in particolare rendendo accessibili direttamente on line molti servizi al cittadino, come la scelta/revoca del medico di base o la richiesta di informazioni quali la localizzazione e le prestazioni delle strutture regionali.