Manutenzione del verde, a un passo l'affidamento ai forestali L'annuncio dell'assessore all'ambiente Negrone

E' in arrivo una svolta per i lavoratori idraulico-forestali. E' a un passo l'intesa Comune e Provincia di Avellino per affidargli la manutenzione del verde in città. A disposizione un budget di 300 mila euro per circa 30 unità. Una manovra che servirà a non esternalizzare più il servizio. Un accordo che chiuderemo al 99% spiega l'assessore all'ambiente Giuseppe Negrone che in mattinata ha incontrato anche l'amministratore unico di irpiniambiente Nicola Boccalone. Ancora in corso la partita economica tra palazzo di città e la società di via cannaviello. Sul tavolo dell'incontro anche alcune modifiche tecniche del piano di raccolta. “Irpiniambiente si occuperà di redigere lo studio di fattibilità per portare l’isola ecologica a via Zoccolari - chiarisce Negrone - Non contiamo solo di strappare il terzo giorno di raccolta dell'umido ma puntiamo anche ad una rimodulazione per quanto riguarda la plastica”.