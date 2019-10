"La gestione pubblica dell'acqua è in pericolo?" Convegno ad Avellino, il comitato acqua bene comune aspettando godot, chiama il sindaco

Il Comitato acqua bene comune aspettando godot ha invitato per il lunedì 28 ottobre alle ore 17:30, presso la sala del Carcere Borbonico, con ingresso in via Dalmazia il dindaco di Avellino Gianluca Festa, i consiglieri e gli assessori, i rappresentanti dell'ente Idrico Campano a partecipare all'incontro-dibattito aperto alle associazioni e cittadinanza tutta sul tema "La gestione pubblica dell'acqua é in pericolo?" "Avellino ha il diritto di sapere se i suoi amministratori sono per la gestione pubblica dell'acqua e quale strategia intendono adottare per preservarla.