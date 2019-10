Dissequestro Liceo Mancini, nominato il perito Si tratta del professor Nicola Augenti

La Provincia di Avellino comunica che stamane il Gip presso il Tribunale di Avellino, dottore Marcello Rotondi, investito del compito di decidere sull' istanza di revoca del sequestro del Liceo Mancini avanzata dall' Ente, a mezzo del suo difensore avvocato Luigi Petrillo, ha conferito incarico peritale al professore Nicola Augenti, già docente di Tecnica delle costruzioni all'Università di Napoli, affinché accerti le attuali condizioni di sicurezza statica in cui versa lo stabile di via De Concilij, alla luce dei lavori di puntellamento svolti dalla Provincia sulla palestra dell' istituto. Il Gip ha anche incaricato il consulente di indicare gli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell' immobile, qualora quelli sin qui svolti dovessero risultare a suo parere insufficienti. Il perito ha chiesto ed ottenuto un termine di 90 giorni per il deposito della sua relazione, per il cui esame è stata fissata la nuova udienza del 25.02.2020. La Provincia, a mezzo del suo difensore, ha anche depositato una nuova relazione di consulenza redatta dal professore Bruno Calderoni, completa di prove sui materiali, finalizzata ad illustrare le condizioni del solaio della palestra, che non è risultato essere a rischio crollo.