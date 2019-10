Trasparenza, Preziosi passa ai raggi x le transazioni Richiesta inoltrata alla competente commissione. Ora la palla passa all'Ufficio Tributi

La Commissione Trasparenza, su sollecitazione del consigliere Dino Preziosi, vuole passare ai raggi X tutte le transazioni effettuate dalla Giunta Festa. Questo l'esito della riunione della Commissione oggi pomeriggio.

Preziosi aveva portato all'attenzione del Presidente Iacovacci questa richiesta e oggi hanno deciso di approfondire la questione. Preziosi aveva avuto nei giorni scorsi una prima interlocuzione, evidentemente non soddisfacente con gli uffici comunali.

"Alla luce della grande mole di pratiche, i responsabili del servizio Tributi mi hanno invitato a presentarmi fisicamente in ufficio e spulciare in archivio quelle di mio interesse. Lo farò perchè voglio andare fino in fondo e conoscere l’intera lista di pratiche ed il loro iter. Voglio sapere se sono tutte conformi al Tuel, ovvero che siano state definite da una delibera di Giunta e, poi, trasmesse al dirigente competente per renderle esecutive".

Una volta raccolta la documentazione verrà poi portata all'attenzione della Commissione Trasparenza. Preziosi ha anche chiesto la trasmissione del Regolamento di Contabilità dell’ente: "Di quel documento, adottato all'epoca del commissario Priolo, non abbiamo saputo più nulla. Voglio visionarlo e controllare la sua validità tecnica".