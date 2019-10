L'Olio in Campania tra oliveti secolari e nuove tecnologie Torna oggi Campania 4.0: appuntamento sul canale 696 alle 13, in replica alle 18.10 e alle 21

Dai Monti Picentini alle colline irpine attraversando oliveti secolari, ma con attenzione alle nuove tecnologie. E' il viaggio proposto da Imma Tedesco nella nuova puntata di Campania 4.0 in onda oggi su Ottochannel. L'appuntamento è sul canale 696 alle 13, in replica alle 18.10 e alle 21.

Una nuova puntata dedicata all'agroalimentare in Campania, per raccontare l'olivicoltura nella nostra regione. Ecco allora che con il presidente regionale di Aprol Campania, Francesco Acampora sarà possibile scoprire passato, presente e futuro dell'olio in Campania. Poi andremo a Giffoni Valle Piana sui Monti Picentini tra gli oliveti secolari di Angelo Petolicchio. Non mancherà l'approfondimento con il direttore regionale di Aprol Campania, Giuseppe Miselli. Infine spazio ai sapori del territorio con l'Agrichef Nadi Alves Acunzo della vineria agricola 'Il Cortiglio' di Fontanora, ingegnere con la passione per la cucina che con tanto entusiasmo e simpatia attraverso i suoi panini gourmet ci parlerà di una grande storia d'amore per il territorio e la sua storia.

