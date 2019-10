Giovani in Comune, pubblicato il bando D'Amelio: "Risorse importanti per i Forum comunali della Campania"

"Una giornata importante per i giovani della Campania. Grazie all'impegno dell'assessore regionale Lucia Fortini e del presidente Vincenzo De Luca vengono messe a disposizione risorse notevoli per i forum comunali, ai quali chiediamo di attivarsi per presentare progetti e stimolare altre comunità all'avvio di questa esperienza associativa, che avvicina le giovani generazioni alle istituzioni e alla politica e nella quale credo molto". Così dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio nel corso della presentazione del bando “Giovani in Comune”. Presenti il presidente del Forum regionale dei Giovani Giuseppe Caruso, il dirigente Politiche giovanili della Regione Campania Giuseppe Pagliarulo e l'assessore regionale con delega alle Politiche giovanili, Lucia Fortini.

“E’ un bando al quale tengo particolarmente – spiega l’assessore Fortini – perché mettiamo a disposizione 670mila euro, con la possibilità di finanziare progetti per un valore massimo di 15mila euro. L’obiettivo è promuovere e incentivare la partecipazione istituzionale dei giovani, puntando sullo sviluppo del sistema dei forum giovanili dei Comuni".

“E’ un intervento unico - sottolinea il presidente del Forum Giuseppe Caruso - che premia il lavoro, i sacrifici e la lungimiranza di questi anni del Forum regionale dei giovani. Per questo voglio ringraziare l’assessore Fortini per aver supportato e condiviso la nostra visione e invito i forum e i Comuni ad attivarsi. C'è tempo fino al 18 dicembre 2019 per candidare i progetti".