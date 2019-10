Lega giovani Avellino al Senato D'Alessio: "Mostriamo alle istituzioni la vera Irpinia"

Si è svolta presso "La Sala Nassyria" di Palazzo Madama, la conferenza stampa "Dalla Campania e per il mezzogiorno un progetto di sviluppo per il Sud, al di fuori dell'assistenzialismo per garantire lavoro e benessere diffuso".

L'incontro, promosso dal senatore Claudio Barbaro, è stato moderato dal dirigente di partito Ettore de Conciliis. La conferenza ha visto come protagonista l'intero movimento giovanile della Lega giovani Campania, guidato dal coordinatore regionale Nicholas Esposito e dai coordinatori provinciali di ogni rispettiva provincia.

Figura centrale il segretario nazionale della Lega Giovani Luca Toccalini, anticipato dai saluti dei coordinatori provinciali in Campania. Giuseppe D'Alessio, coordinatore provinciale della Lega giovani provincia di Avellino, ha voluto fortemente evidenziare le difficoltà quotidiane dell'Irpinia e della Campania, affermando: "Siamo i portavoce di territori soprattutto meridionali, che arrancano su tutti i fronti, siamo testimoni di un calo demografico assurdo che sta letteralmente dimezzando un intero territorio.

Non molleremo di un millimetro per una terra che merita di meglio, per un territorio che ha bisogno di amministrazioni leghiste e salviniane. Siamo il movimento giovanile più forte, ma questo non basta, faremo sempre meglio per un Sud che vuole voltare pagina".