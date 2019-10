Boccalone lascia Irpiniambiente. Il vertice sarà sdoppiato Un dg affiancherà il nuovo amministratore unico

Nicola Boccalone si è dimesso da Amministratore unico di Irpiniambiente. La decisione del manager sannita era nell’aria già da qualche settimana, anche se a un certo punto sembrava potesse rientrare a seguito di alcune dichiarazioni e di un feeling sempre crescente con il presidente di Palazzo Caracciolo Domenico Biancardi. Poi, però, l’avvio della procedura per l’individuazione di un direttore generale ha accelerato quello che ormai era un discorso già concluso e terminato proprio con l’approvazione del bando per questa nuova figura professionale che andrà ad affiancare il prossimo amministratore unico nella gestione della società provinciale di via Cannaviello. Dunque il vertice si sdoppia con relative funzioni e poteri per tornare all’assetto di qualche anno fa. Boccalone chiude in bellezza con il riconoscimento ottenuto ieri a Napoli. Avellino è il capoluogo di provincia più "riciclone" della Campania.