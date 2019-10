Smog, Festa: No al blocco del traffico. Rivedere il protocollo E sugli sfratti: "Lavoriamo a una nuova graduatoria"

Il sindaco Gianluca Festa ha fatto il punto sul problema dell'inquinamento in città dopo aver incontrato i rappresentanti dei 13 comuni che, lo scorso giugno, hanno firmato il testo sulla tutela ambientale e dell’aria.

"C'è la volontà di affrontare in maniera incisiva la problematica. C'era un protocollo da cui si è partiti, protocollo che però ho ritenuto non prevedesse misure molto incisive rispetto al problema e quindi abbiamo raggiunto l'intesa per cui si provvederà a modificarlo inserendo alcune iniziative, tipo il controllo per tutti i comuni sulle caldaie e anche rispetto alla mobilità serve una strategia che coinvolga non solo il Comune di Avellino ma tutti i comuni limitrofi. Come ho ricordato il problema non risiede nel capoluogo e non risiede solo nel traffico veicolare mi pare che ci sia la condivisione anche su questa strategia".

"Nei prossimi giorni - ha aggiunto il primo cittadino - provvederemo auna modifica invitando alla firma anche Provincia e Regione che sono due istituzioni importanti. Non è un segreto anche la mia volontà di delocalizzare il terminal dei bus prima sul parcheggio dello stadio e poi in due zone: porta est stazione ferroviaria e porta ovest da concordare con il comune di Mercogliano e e poi c'è anche l'esigenza di mettere in campo altre strategie rispetto agli abbruciamenti. Come stiamo facendo rispetto al controllo degli impianti al divieto anche l'utilizzo di produzione di energia in casa da biomasse. Insomma una serie di iniziative che sicuramente renderanno la nostra aria meno inquinata".

Alla fine Festa ha riservato anche un passaggio sugli sfratti e la nuova graduatoria per le assegnazioni. "C’è stata la pubblicazione di un bando qualche mese fa e la Commissione comincerà a valutare le proposte. Stiamo esortando gli uffici a concludere le verifiche affinché in tempi congrui si possa aggiornare la graduatoria per poi proseguire alle assegnazioni".