Mercato, la Commissione dice no a Viale Italia E Cipriano attacca Festa sullo smog; "Sul blocco traffico dovrà ricredersi"

Scartata l’ipotesi Viale Italia, dubbi su quella di Campo Genova. Potrebbero slittare i tempi di trasferimento del mercato bisettimanale dal Piazzale dello stadio Partenio. Questo l’esito della commissione Attività Produttive riunitasi in Comune.

“Abbiamo preso atto delle due proposte in campo. Quella di Viale Italia, avanzata da Confesercenti, che abbiamo scartato, e quella di Campo Genova che pare più attuabile. Serve, però, un piano più articolato per valutare approfonditamente la questione, soprattutto per quanto riguarda il traffico veicolare” – dichiara la presidente Alessandra Iannuzzi.

Dubbi e perplessità sollevate anche da Luca Cipriano: “Non credo che il Sindaco, al netto dei suoi continui annunci, riuscirà a mettere a punto questi proponibili incastri entro fine anno".

Cipriano definisce “campata in aria” la proposta di Viale Italia e coglie l’occasione per attaccare il sindaco sullo smog: “Non vuole scontentare i commercianti, ma il numero di sforamenti è importante. A novembre il tetto massimo potrebbe essere superato e, in quel caso, credo che il blocco del traffico potrebbe esserci. Liberare Piazza Kennedy è una scelta dettata unicamente dal fatto che vuole evitare avvisi di garanzia”.