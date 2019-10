Sta per morire, salvata dai poliziotti. "Siete angeli azzurri" Paolo e Lucio, i 2 agenti di Avellino che hanno salvato la vita ad una donna colta da convulsioni

Si chiamano Paolo e Lucio i due angeli azzurri, poliziotti avellinesi che hanno salvato la vita ad una donna colta da convulsioni. L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa in una centrale piazza della città di Matera. I due Agenti di Polizia, in forza alla Questura di Avellino, ma temporaneamente assegnati alla Questura di Matera, erano di turno in un servizio di ordine pubblico, quando si sono accorti che una donna rovinava in terra colta da malore. I due agenti sono intervenuti con grande lucidità, e hanno applicato con capacità e tempestività le corrette manovre per soccorrere le persone colte da questa tipologia di malore, evitandone il soffocamento.

La donna a seguito del loro intervento di primo soccorso, e’ tornata cosciente ed è stata poi affidata alle cure dei sanitari nel frattempo contattati dagli stessi agenti tramite la Sala Operativa della Questura.

Entrambi i poliziotti erano in possesso del brevetto BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION), conseguito dopo aver frequentato lo specifico corso.

Il BLSD, è bene ricordarlo a tutti, è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali.

"Complimenti a Paolo e Lucio, due persone al posto giusto...al momento giusto ! Il Questore di Matera, in segno di riconoscenza, chiederà al Capo della Polizia che venga loro attribuito un riconoscimento premiale". Il post pubblicato sulla pagina social della Questura di Matera a commento dello straordinario esempio di coraggio, determinazione e valore dimostrato dai due avellinesi, eroi di ogni giorno.