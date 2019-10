Soccorso alpino e speleologico: approvata legge Alaia Riconoscimento della pubblica utilità

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge per il "Riconoscimento e potenziamento per il soccorso in ambiente impervio" presentata dal Consigliere Enzo Alaia, primo firmatario, insieme ai colleghi di gruppo Zannini e Schiano.

La legge, che ha come obiettivo il riconoscimento della funzione di pubblica utilità delle attività svolte dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, è stata approvata dal parlamentino di Santa Lucia con voto unanime.

"Obbiettivo di questa legge - spiega Alaia - è quello di potenziare ed ottimizzare il sistema della Protezione civile nella gestione delle emergenze di soccorso nelle aree montane ed impervie. I terremoti che hanno colpito il nostro Paese in questi ultimi anni, e l’elevato rischio sismico della nostra Campania, hanno posto via via di più l’esigenza di creare un rapporto di diretta collaborazione tra la Regione e il Soccorso Alpino e Speleologico Campano.

Questa articolazione regionale del Corpo Nazionale determinata dalla nuova normativa servirà alle attività di soccorso e prevenzione degli infortuni legati al turismo e allo sport di montagna, alle attività speleologiche, speleo subacquee e alle attività escursionistiche, culturali e professionali legate all’ambiente montano o impervio che sia.”



“La nostra regione – osserva, poi, Alaia - considerata la sua morfologia prevalentemente collinare montuosa, con un’aumentata fruizione delle grotte, montagne e sentieri, anche da parte di persone poco esperte, necessitava ormai da tempo di un potenziamento del soccorso in tutti gli ambienti impervi.

E’ una realtà, la nostra, che può essere definita ‘a rischio soccorso’ e che aveva la necessità di dotarsi di una legge che non solo riconosca le attività del Sasc, ma che serva anche a regolarne i rapporti con un’apposita convenzione. Con la legge approvata, infine, sarà possibile determinare una proficua collaborazione con la struttura competente regionale di Protezione civile”, chiude Alaia.