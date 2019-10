Senza lavoro vive in auto. Maria: "Vi racconto il mio inferno" Il dramma di una 41enne obesa grave e l'appello per un tetto e un lavoro

Una vita extralarge, con tutto il disagio e la sofferenza che comporta è quella che racconta Maria, 41 anni, avellinese che da dieci giorni vive in auto, trascorre le sue notti col suo compagno accampandosi ai margini della città, che troppo spesso non ascolta le storie di tanti invisibili, in affanno. Una vita niente affatto facile perché l’obesità è una fatica quotidiana, per sè stessi e contro il mondo. Maria e la sua vita tutta in salita. Maria e il suo ultimo dramma: trovarsi all’improvviso in mezzo ad una strada, senza un tetto, una casa in cui poter vivere. Qualcosa nella sua vita si è spezzato, e ha cominciato ad ingrassare. Qualcosa nella sua vita si è spezzato solo dieci giorni fa ed è finita, tra tante sofferenze personali, in mezzo ad una strada. (clicca e rivedi il servizio di 696 tv ottochannel)

“Sono molto preoccupata e piena di malanni - spiega Maria . Soffro di asma, ernie, non riesco a fare pochi passi. La mia deambulazione è sempre più precaria, presto arriverà l’inverno freddo e spietato e io non voglio vivere così”.

Maria è una donna come tante. Una situazione, quella attuale, di assoluta emergenza. “Chiedo con immensa dignità una casa, una occasione. Non posso vivere in mezzo ad una strada con queste patologie. Il mio compagno ha bisogno di un lavoro. Chiediamo un alloggio comunale per poter trovare un po’ di serenità, da cui ripartire. Io devo curarmi. Non posso vivere in un’auto. Rischio la mia vita”. Maria è stata aiutata per i primi giorni da Daniela, amica da tempo, che ha provato a darle un rifugio in attesa di una schiarita.

“Chiediamo anche una casa privata ma che ci consenta un fitto piccolo e senza anticipi onerosi. Siamo davvero preoccupati e ci appelliamo al buon senso e buon cuore di chi amministra e vive questa città”.