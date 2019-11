Ognissanti, task force al cimitero contro gli abusivi Parcheggio gratis ma rincari per fiori e lumini

Ad Avellino controlli della polizia municipale sin dalle prime ore del mattino per il piano traffico che, nonostante qualche coda nei pressi del cimitero di Borgo Ferrovia, ha sostanzialmente retto in attesa dell'altro banco di prova di domani. La task force messa in campo dal Comune è servita anche per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Tra i commercianti e la gente tiene sempre banco il caro fiori. Aumenti che hanno fatto storcere il naso a chi ha voluto ricordare in questo giorno particolare i propri defunti passati a miglior vita ma che per i fiorai sono la naturale conseguenza delle leggi di mercato, visto l'aumento della domanda. Valutata invece positivamente dai cittadini la decisione di rendere gratuito il parcheggio nel piazzale del cimitero.