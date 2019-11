Cisl, lascia Melchionna. La Buonavita reggente Il commiato del segretario generale in carica per 12 anni

“Si conclude per me un’esperienza esaltante alla guida della Cisl Irpinia-Sannio. Ma non finisce la mia attività nel sindacato. Il lavoro continuerà ad essere intenso come sempre. Fino a quando non si deciderà il nuovo segretario generale fornirò il mio contributo alla reggente, all’amica Doriana Buonavita. Per quanto mi riguarda – prosegue Melchionna – mi attende un impegno altrettanto importante nella Cisl regionale. In ogni caso, la mia attenzione resterà massima per il territorio. Lo dico agli iscritti, ai lavoratori. Le istanze dell’Irpinia e del Sannio sono sempre in cima alla mia agenda di azione. In questi anni, l’attività è stata intensa, emozionante, complicata. Ma sicuramente un’esperienza bellissima. Credo che il bilancio sia estremamente positivo, nonostante le spallate di una crisi che ancora non si arresta. Prezioso il supporto di tanti amici e dei tanti rappresentanti di questa straordinaria organizzazione sindacale”. Il mio ringraziamento ai dirigenti e operatori della Cisl IrpiniaSannio che non mi hanno mai lasciato da solo in tutti questi anni di lavoro in prima linea a difesa dei diritti dei lavoratori. Un grazie di cuore a tutti gli amici degli Organi di Stampa che con il loro eccellente lavoro di informazione hanno contribuito fortemente a dare voce alle tante problematiche che hanno interessato il nostro territorio".