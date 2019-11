Maltempo Avellino. Il sindaco Festa: Lunedì scuole aperte Il video sui social del primo cittadino: stiamo verificando ora dopo ora lo stato delle strade

Scuole aperte ad Avellino domani. Lo rende noto il sindaco Gianluca Festa dopo accurati sopralluoghi nel capoluogo. Un summit in Caserma al comando della polizia municipale nel tardo pomeriggio per decidere. Ma intanto il sindaco ha perlustrato la città per accertarsi delle condizioni delle contrade rurali, periferia e centro. Tutte le zone sono state battute da intense piogge, in alcuni casi interessate da allagamenti e disagi. E' stata una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco. La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Avellino, è tempestata da decine di richieste di soccorso per allagamenti, infiltrazioni d'acqua e tanti alberi caduti sulla carreggiata i quali in molti casi ostruiscono la circolazione. Le squadre della sede centrale e di tutte le sedi distaccate lavorano ininterrottamente per far fronte alle chiamate che arrivano al 115. Le zone maggiormente colpite, sono Forino con la frazione Celzi, con allagamenti diffusi e in alcuni casi persone bloccate nelle loro abitazioni. Il Montorese, la zona di Cervinara e San Martino Valle Caudina, come Monteforte Irpino, Mercogliano, ma anche Avellino, sono interessate da molteplici allagamenti. A dare man forte al Comando Irpino anche i vigili del fuoco dalla Puglia. Si lavora ancora senza sosta per far fronte alle tante richieste che ancora giungono presso la sala operativa.