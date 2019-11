Allagamenti Avellino,Fiordellisi: "Troppa incuria e abbandono" Manca la manutenzione ordinaria, necessaria e sistemica, ed ecco le conseguenze

"Da tempo si parla di intervenire per ridurre le criticità che si determinano con le estreme variazioni meteorologiche causate anche dai cambiamenti climatici del pianeta. Ad Avellino, così come nei paesi dell'Irpinia più esposti alle criticità idrogeologiche, nulla si muove: non viene effettuata neanche la manutenzione ordinaria, necessaria e sistemica»".

Così all'agenzia AdnKronos il segretario generale della Cgil Avellino, Franco Fiordellisi, dopo disagi subiti dall'Irpinia nella giornata di ieri a causa delle forti piogge. "Tutto questo sommato ad anni di abusi edilizi, mancati controlli, costruzioni in alveo fluviale, cementificazione con 'tombazione' dei torrenti e dei piccoli corsi d'acqua, comporta criticità sempre più forti che si sommano alla grandi variazioni meteorologiche determinate dai cambiamenti climatici", denuncia Fiordellisi secondo cui gli allagamenti di ieri sarebbero causati da tutti questi fattori che negli anni si sono accumulati.