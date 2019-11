"Siamo sul pezzo, ma basta con le urbanizzazioni selvagge" Il sindaco Festa sull'emergenza maltempo di queste ore

Il maltempo non dà tregua neanche nelle aree interne della Campania per domani pomeriggio è annunciata nuovamente l'allerta arancione. La macchina dei comuni si prepara ma intanto Irpinia e Sannio fanno la conta dei danni.

Particolarmente colpito il serinese nei comuni di santo stefano del sole e santa lucia di serino. Nel capoluogo irpino diverse strade chiuse e il piazzale del terminal bus a piazza Kennedy che è diventato un lago con ripercussioni anche sulle partenze dei pullman.

Il sindaco Festa annuncia un piano strutturale per rimettere mano all'urbanistica e alla regimentazione delle acque su un territorio devastato per troppi anni. “Siamo abituati ad affrontare le emergenze e le bombe d’acqua. Insieme a Vigili del fuoco e forze dell’ordine siamo stati impegnati nel corso di tutta la giornata di domenica sul territorio. Abbiamo fatto fronte a diversi allagamenti. Per fortuna rispetto alle altre volte c’è stata minore presenza di fango, le situazioni più critiche sono state immediatamente scomparse. Giusta la decisione di tenere le scuole aperte".

Poi una stoccata alle amministrazioni che lo hanno preceduto. “Paghiamo dazio rispetto ad una ricostruzione che non ha avuto una visione collettiva rispetto ai problemi, anche in tempi recenti c’è stata una pianificazione urbanistica che doveva essere valutata in modo più appropriato rispetto alla città con molte urbanizzazioni sulle colline e in zone di campagna dove la regimentazione delle acque non è stata effettuata in maniera corretta. Penso a Fontanatetta, A noi il compito di intervenire Appalteremo presto i lavori su Rio San Francesco e raddoppieremo la condotta delle fogne bianche risolvendo una volta per tutte l’allagamento di Rampa San Modestino".

Chiusura sulle previsioni delle prossime ore. "Nel pomeriggio di domani le condizioni meteo dovrebbero aggravarsi con l'allerta di nuovo arancione. Convocheremo molto probabilmente il Centro Operativo Comunale per farci trovare pronti, come al solito, per ogni esigenza. Nel caso, sarà subito attivata la macchina comunale degli interventi”.