"Case allagate e crolli. Ecco il nostro inferno a via Tedesco" Acqua dai tetti piomba nelle case, rami pericolanti. Proteste e paura nelle case comunali

Un nuovo inverno di paura per i residenti dei prefabbricati comunali di via Tedesco. La prima ondata di maltempo ha nuovamente fatto piovere acqua dai tetti. Appartamenti allagati, rabbia e paura per chi vive soprattutto agli ultimi piani. Katia e le altre donne della zona hanno fatto fronte all’emergenza con asciugamani secchi e lenzuola, col timore che oltre l’intonaco il peso di guaina e tetto facesse crollare le soffitta di quelle case. Tutto accade a pochi metri dal cantiere di edilizia popolare nuovo di zecca. Gli edifici sono venuti sù in poco tempo, ma negli ultimi anni inquieta vedere quello stabile con case nuove di zecca e confortevoli ridotto a scatola vuota.

"Come possiamo non gridare il nostro sdegno. Come possiamo non essere su tutte le furie, Per noi vivere qui significa dormire con la paura che le case crollino. L'acqua sembra trasudare da soffitto e pareti. Le strutture sono piene di infiltrazioni e muffa, Senza contare il nostro timore che tutta questa situazione comprometta l'impianto elettrico". I residenti invocano un intervento e un sopralluogo del sindaco Gianluca Festa.

"Venga il sindaco a vedere davvero cosa significa vivere, sopravvivere in queste condizioni. Ecco il nostro personale inferno fatto di rischi e pericoli quotidiani".