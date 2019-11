Squilibrio di genere sui luoghi di lavoro: tavolo tecnico Conferenza stampa ad Avellino

Domani, 6 novembre, alle ore 11.00 presso la sala Grasso di Palazzo Caracciolo si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del tavolo tecnico istituito dalla consigliera di parità provinciale, Vincenza Luciano, con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl. Parteciperanno il presidente della Provincia, Domenico Biancardi e la consigliera provinciale Caterina Lengua.

Il tavolo tecnico ha lo scopo di raccogliere informazioni relativa ad eventuali situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda il territorio della provincia di Avellino. Nonché costituire un gruppo di lavoro che possa collaborare all’organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali della persona e a diffondere la cultura dei diritti umani, delle pari opportunità per tutti, della non discriminazione e della non violenza.