Maltempo Avellino, scuole chiuse anche mercoledì L'ORDINANZA La decisione del primo cittadino Gianluca Festa

Allerta meteo, anche ad Avellino scuole chiuse. L'ha deciso il sindaco Gianluca Festa che ha appena firmato l'ordinanza sindacale per predisporre la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Una scelta maturata dopo un lungo confronto in giunta nel pomeriggio. Dunque il primo cittadino ha deciso di prorogare lo stop alle attività scolastiche proprio per il deciso peggioramento e l'allerta che resta in vigore fino domani a mezzogiorno.

Domani scuole chiuse anche a Napoli, Salerno e Benevento come in altri comuni campani. Ordinanze firmate dopo la proroga dell’allerta meteo di livello arancione fino alle 12 di domani, lanciata dalla Protezione civile. A Napoli saranno chiusi anche parchi e cimiteri. Anche altri sindaci della Campania sono intervenuti per evitare incidenti causati dalle forti piogge.

La sala operativa regionale ha, infatti, comunicato il superamento del livello pluviometrico passando alla fase operativa di allarme per la classe VI (colate rapide di fango) che prevede l’attenzionamento massimo nella zona rossa secondo il piano comunale di protezione civile. Le previsioni meteo, intanto, non danno speranze. Piogge sulla Campania per i prossimi sette giorni, particolarmente intense venerdì con forti temporali soprattutto sul settore meridionale della regione. Le temperature diminuiranno e la visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.

Un netto peggioramento quello in corso con raffiche di vento, pioggia battente e mare agitato. Nel golfo partenopeo collegamenti a singhiozzo con Ischia Capri e Procida e intanto e l’allerta diramata dalla Protezione Civile di intensità arancione continua fino a domani. Scuole chiuse anche a d Fragola, Castellammare, Santa Maria la carità, Gragnano nel napoletano ad Angri, Cava de' Tirreni, Castel San Giorgio, Siano, Scafati, Roccapiemonte e Nocera Superiore nel salernitano. Le ordinanze a firma dei sindaci hanno disposto la sospensione delle lezioni degli istituti cittadini di ogni ordine e grado e l’attivazione di tutte le azioni previste dal Piano di Protezione Civile comunale.