Screening oncologici: continua il tour dei camper Potenziati gli ambulatori di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi

Grande successo per il tour dei Camper della Salute dell'Asl di Avellino per lo screening della Mammella e della Cervice uterina che hanno fatto tappa quest'anno in 23 Comuni della provincia.

A grande richiesta le due unità mobili continueranno il tour nel mese di novembre in altri 8 Comuni irpini per promuovere la prevenzione del tumore alla mammella e alla cervice uterina. Si parte da Roccabascerana il 9 novembre 2019 per chiudere il primo dicembre a Carife.

Nel corso delle mattinate dedicate alla prevenzione sarà possibile, senza necessità di prenotazione o impegnativa del medico, per tutte le donne residenti nella provincia di Avellino effettuare mammografie (screening gratuito nella fascia d'età 50-69 anni) e pap-test (screening gratuito nella fascia d'età 25-64 anni).

Inoltre al fine di diffondere il più possibile una cultura della prevenzione oncologica l'Azienda Sanitaria Locale ha deciso di potenziare l'ambulatorio di Radiologia del Distretto Sanitario di Avellino e del P.O. Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Pertanto, le donne, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti in provincia di Avellino, potranno recarsi presso il Distretto Sanitario del capoluogo o presso il P.O. di Sant'Angelo dei Lombardi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, senza prenotazione o su invito della stessa Asl di Avellino, ed effettuare gratuitamente la mammografia.