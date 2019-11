Whirlpool, Iannace: "Regione vicina ai lavoratori" "Al Sud investire in formazione e innovazione"

“Esprimo la mia solidarietà ai lavoratori della Whirlpool, in tanti sono collegati tramite il sito web della Regione e stanno seguendo questo Consiglio. A loro va il mio saluto, non vi lasceremo soli. L’istituzione della Regione Campania vi è vicina”, queste le parole del consigliere regionale Carlo Iannace, nella seduta monotematica del Consiglio regionale sulla vertenza Whirlpool.

“Non è un momento facile per gli addetti della Whirlpool e delle aziende irpine legate ad essa - ha proseguito Iannace -. Per l’indotto in Alta Irpina già sono arrivate le lettere di licenziamento, altre potrebbero arrivare a breve e non per questo dobbiamo stare in silenzio e subire le decisioni prese da altri in altri luoghi. Con questo Consiglio non solo abbiamo l’opportunità di esprimere la vicinanza alle maestranze della Whirlpool, ma a tutte le aziende della Campania e del Sud Italia che vivono momenti di difficoltà.

Il mio pensiero va anche alla ex Ilva di Taranto di cui non conosciamo il futuro. I dati diffusi dalla Svimez sull’emigrazione giovanile al Sud raccontano di un Paese che sta perdendo la sua linfa vitale e il suo capitale umano. E così, mentre ci preoccupiamo di chi arriva, non ci accorgiamo di chi se ne va. In quindici anni, tra il 2002 e il 2017, se ne sono andati oltre due milioni di cittadini.

Come se avessimo perso quasi la metà degli abitanti dell’intera Campania. Dobbiamo prendere atto che i palliativi economici non fanno sviluppare il Sud, non portano lavoro, e che bisogna investire in innovazione e formazione. Non possiamo pensare di dare risposte vecchie a problemi nuovi. E dobbiamo chiederci perché da oltre venti anni aziende straniere di non investono in Italia. L’accordo Fiat - Peugeot può aprire nuove crisi industriali anche nelle aziende del Sud. Penso alla Fca di Pratola Serra, mentre si va verso autoveicoli a trazione ibrida o elettrica, si costruiscono motori diesel che forse nessuno vorrà più”.

“Ringrazio il presidente del Consiglio Rosetta D’Amelio per aver convocato questo Consiglio, e chiedo al presidente Vincenzo De Luca e agli assessori che hanno preso a cuore la vicenda Whirlpool, di attivarsi in tutte le sedi per cercare di risolvere il problema, ben sapendo che i poteri della Regione sono limitati, ma non per questo dobbiamo tirarci indietro”, ha concluso il consigliere Ianance, cogliendo l’occasione per esprimere solidarietà e cordoglio ai Vigili del Fuoco, per la perdita di tre appartenenti al corpo in provincia di Alessandria.