Alloggi: Subito un tavolo tecnico e l'anagrafe dei residenti E' quanto emerso dalla seduta congiunta di Seconda e Settima Commissione

Una riunione fortemente voluta dal consigliere di minoranza Dino Preziosi e dalla quale sono emerse due decisioni importanti: un tavolo tecnico per l’emergenza abitativa e la redazione dell’anagrafe degli occupanti con e senza titolo. A Palazzo di Città seduta congiunta delle commissioni Politiche Abitative e Trasparenza sul tema degli sfratti e più in generale per fare il punto sugli Alloggi Comunali.

Alla riunione hanno partecipato anche l’assessore al ramo Marianna Mazza e il dirigente delle Politiche abitative, il comandante della Municipale Michele Arvonio.

Soddisfatto Preziosi. “Sono state accolte tutte le mie richieste e continuerò a vigilare sulle modalità dei prossimi sgomberi. Il consigliere de “La Svolta” non ha mancato però di sollevare qualche perplessità sul ruolo di Arvonio. «Non so se sia, o meno, incompatibile con la carica di dirigente – ha dichiarato - ma ritengo che serva una persona che anche dal punto di vista tecnico sappia gestire il settore senza problemi.

Dal canto suo la Mazza ha assicurato che gli sfratti andranno avanti perché “abbiamo deciso di intraprendere la strada della legalità e del rigore e dobbiamo proseguirla. Certo non sarà facile e verificheremo caso per caso se ogni soggetto ha i requisiti per restare. Per ora andremo avanti solo con le posizioni certe. In ogni caso c’è la volontà, da parte della Giunta Comunale, di rinnovare la convenzione con la Caritas e con il Rubilli, aprendo le porte a chi avrà bisogno di un tetto: "E' un segnale di grande umanità" - ha chiosato la Mazza