Auto elettriche, Benevento e Avellino maglia nera d'Italia Secondo la classifica di Facile.it in Campania solo 0,13% di veicoli ibridi/elettrici

Nonostante si parli sempre più di mobilità sostenibile, in Italia la diffusione di automobili green è ancora marginale tanto che, secondo l’analisi di Facile.it su dati ACI, a dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride immatricolate in Italia erano appena poco più di 256.000 unità, vale a dire lo 0,66% del totale parco auto circolante.

La situazione peggiora se si va a guardare nelle regioni del meridione. Cercando di indagare sulla diffusione locale di questo genere di veicoli, Facile.it ha evidenziato come, essendo essa strettamente legata allo sviluppo di una rete di punti di ricarica, in testa alla classifica delle regioni italiane per peso dell’elettrico sul totale veicoli circolanti, si trovi la Lombardia, area dove, a dicembre 2018, si contavano più di 73.000 veicoli di questo tipo, pari all’1,20% del totale. Al secondo posto si posiziona il Trentino-Alto Adige, dove l’1,12% dei veicoli è alimentato a energia elettrica/ibrido; al terzo posto l’Emilia-Romagna, con una percentuale pari all’1,03%, seguita da Veneto (0,92%) e Lazio (0,90%). In queste prime 5 regioni siano presenti il 70% dei veicoli elettrici/ibridi immatricolati in tutta Italia.

Scorrendo le posizioni più basse della classifica, all’ultimo posto si trova la Campania (0,13% di auto elettriche sul totale veicoli della regione), seguita dalla Basilicata (0,14%) e dalla Calabria (0,16%); ancora una volta non è un caso che queste aree siano anche quelle in cui la presenza di colonnine elettriche di ricarica è tra le più basse della Penisola.

Tra le province della Campania la maglia nera va ad Avellino e Benevento.

Secondo l’analisi di Facile.it su dati ACI, a dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride presenti nella provincia di Avellino erano 307, vale a dire lo 0,11% del parco auto circolante nella provincia. La percentuale estremamente bassa fa guadagnare alla provincia, a pari merito con Benevento (201 veicoli ibridi/elettrici), l’ultimo posto nella graduatoria regionale. In Campania le automobili elettriche e ibride sono, complessivamente, 4.448.

Guardando i dati su base territoriale, al primo posto della classifica regionale si posiziona la provincia di Salerno, dove lo 0,14% delle automobili è elettrico/ibrido. Seguono sul podio la provincia di Napoli (0,13%) e quella di Caserta (0,12%). Chiudono la graduatoria, a pari merito, le province di Avellino e Benevento, aree dove solo lo 0,11% delle autovetture è alimentato a elettricità o ibrido.

Il dato percentuale relativo alla provincia di Avellino migliora se si prendono in considerazione anche le altre tipologie di alimentazione più sostenibili per l’ambiente, ovvero quelle a Gpl e a metano. Sommando queste alle elettriche e ibride si arriva, complessivamente, a 26.762 autoveicoli, ovvero il 10% del parco auto circolante nella provincia.