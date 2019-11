"I morosi sono solo il 20%, siamo pronti a rateizzare" Confesercenti chiarisce sulle morosità dei mercatali

I mercatali di Avellino respingono le accuse di essere tutti morosi. “Non contestiamo il procedimento, siamo i primi ad essere a favore della legalità, ma la sua metodologia. Si è fatto del terrorismo verso i commercianti - chiarisce il direttore di Confersercenti Antonello Tarantino - Noi abbiamo solo chiesto ad Assoservizi di rateizzare le somme dovute attraverso una dilazione”. E ora c'è uno spiraglio dopo l'incontro di questa mattina con il vicesindaco con delega alle Attività produttive Laura Nargi. “Dalle informazioni in nostro possesso i morosi sono circa il 20% e non più di 150, come stimato dal comandante Michele Arvonio. In ogni caso siamo pronti a metterci in regola".

Confesercenti interviene anche sulla delocalizzazione del mercato bisettimanale dal piazzale antistante lo Stadio “Partenio – Lombardi” interviene il vicepresidente vicario Giuseppe Innocente. “Non ci sono novità rispetto all’ultima riunione. Rimane in corsa solo l’opzione di Campo Genova ma attendiamo che gli Uffici comunali chiudano lo studio di fattibilità ma non credo che la situazione si sblocchi prima di Natale. Per quanto ci riguarda continuiamo a nutrire serie perplessita”.