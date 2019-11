Irpiniambiente, undici candidati per la poltrona di DG A breve la scelta di Biancardi

E' ufficialmente scattata la corsa alla poltrona di di direttore generale della società provinciale dei rifiuti. Undici candidati: si tratta di Angelo Percopo, Fiorentino Di Nardo, Roberto Lisi, Giulio Bonanno, Alberto Manganiello, Bianca Corcione, Carmine Montano, Donato Morano, Armando Masucci e Donato Madaro.

La sceltà è imminente anche perchè settimana prossima andrà via l'amministratore unico uscente, Nicola Boccalone. Lunedì si conosceranno anche i nomi dei partecipanti alla manifestazione di interesse per il ruolo di amministratore unico, dal momento che il presidente Biancardi ha voluto di nuovo lo sdoppiamento dei vertici della società.

Spicca l'assenza di Dino Preziosi, ex manager Air, come da previsioni invece i nomi di Angelo Percopo, ex dg del Moscati e Donato Madaro, in uscita dall'Asia di Benevento.