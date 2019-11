Comitato Eliseo contro Festa: "Vuole un altro carrozzone" Il sindaco vorrebbe una Fondazione unica per tutti i beni culturali della città

Il comitato Luce sull'Eliseo attacca a testa bassa il sindaco Gianluca Festa, reo di volere un altro carrozzone politico per l'ex Gil e rivendica il percorso di partecipazione che ha portato alla scelta della Fondazione come modello di gestione. Di seguito la nota del comitato.

Il passo indietro del Sindaco di Avellino sull’Eliseo:

- dimostra la sua grande incoerenza, certificata dal fatto che prima della sua elezione votò, in qualità di consigliere di maggioranza, in favore della Fondazione di partecipazione,

- svilisce uno dei pochi dibattiti reali tenutisi in città negli ultimi anni, confermando l’idea che l’impegno civile è inutile e va scoraggiato;

- è ipocrita quando esalta la necessità che il Comune di Avellino eserciti una funzione a cui ha abdicato per anni in contrapposizione ad una asserita privatizzazione dell’opera che nessuno ha mai proposto;

- denota una scarsa conoscenza del problema perché alla base della creazione della Fondazione di partecipazione vi era l’esigenza di non far gravare sul Comune di Avellino gli ingenti costi di gestione di una struttura di cui questo non è riuscito a farsi carico egli ultimi anni. Per questa ragione si pensò ad una forma giuridica che tenesse al proprio interno diverse soggettività,

- desta sospetti perché sembra preludere alla creazione di una struttura che rappresenti l’ennesima municipalizzata/carrozzone di gestione clientelare del consenso;

- rivela cecità e assenza di prospettiva, negando alla città una visione di cultura che prescinda da bancarelle e fuochi d’artificio ed ai giovani, da anni in fuga da questa terra, una ragione per restare,

- favorisce solo un dibattito sterile, incentrato su chi debba trovare posto all’interno dell’Eliseo, che stimola esclusivamente i soggetti interessati unicamente ad una sede per le proprie iniziative;

- scalda i cuori soltanto di coloro che sono alla costante ricerca di un posizionamento, di visibilità e del consenso che non sono riusciti a creare a livello elettorale, costretti a battersi contro tutte le proposte di cui non sono protagonisti (non sorprende perciò che siano perennemente in lotta).

Ha però il merito di annichilire la passione disinteressata, la tenacia, la volontà politica, la fantasia e la generosità dei cittadini, delle associazioni, degli artisti e dei professionisti che hanno lottato all’insegna della “Luce sull’Eliseo”. Per quanto riguarda il Comitato, una simile visione rappresenta l’ennesima brutta pagina per la politica locale, arroccata dietro la sua inerzia e dietro i soliti interminabili rinvii, ai quali ci si è tristemente abituati. La sola speranza che rimane è non dover attendere la prossima campagna elettorale per vedere di nuovo le porte aperte del cinema tanto amato dalla città.