Maltempo: pulizia regi lagni, è polemica a Quindici Rubinaccio contesta la Regione: la messa in sicurezza viene effettuata solo ora che si va al voto

E' polemica a Quindici. Giuseppe Rubinaccio, attraverso una nota, contesta gli interventi di messa in sicurezza della Regione sui Regi Lagni. “Guarda caso – scrive Rubinaccio - lo sblocco di alcuni interventi della pulizia dei regi lagni avviene a pochi mesi dal rinnovo delle elezioni regionali. Oggi questi interventi che a breve saranno realizzati sul territorio del comune di Quindici e del Vallo lauro sono interventi che sono di dovere della regione visto che i regi lagni sono di loro proprietà non è una forma di cortesia ma è in dovere assoluto che addirittura andavano fatti ogni anno visto che siamo un territorio ad alto rischio idrogeologico”.

Secondo Rubinaccio il merito di questi interventi va attribuito alle istituzioni locali: carabinieri, polizia, guardia di finanza, prefettura, che hanno lavorato costantemente al fianco delle amministrazioni comunali di Quindici.