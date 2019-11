Chiusura del consultorio familiare: è allarme ad Avellino Domani, martedì 12 novembre alle ore 18:00 assemblea pubblica indetta dalla Rete Soma

Domani, martedì 12 novembre alle ore 18:00 assemblea pubblica sulla chiusura del Consultorio di Borgo Ferrovia e di quella imminente del consultorio ubicato al Samantha Della Porta. La chiusura dei Consultori desta allarme e preoccupazione mettendo in discussione servizi e diritti acquisiti da decenni fondamentali per qualificare la vita di uno stato civile e democratico.

L'iniziativa è indetta dalla Rete SoMa ed altre associazioni per chiedere chiarimenti alla diregente Asl Maria Morgante e al sindaco cittadino Gianluca Festa su scelte che privano la città di servizi essenziali.



"I servizi alla persona sono sul territorio cittadino insufficienti riguardo ad ogni settore, definendo ogni giorno che passa una situazione ormai insostenibile per migliaia di concittadini tra cui continua invece a crescere la disoccupazione, la povertà e l'emarginazione sociale.



I consultori familiari sono un servizio gratuito non sostituitbile rivolto alle donne e alle fasce più deboli della comunità. Il consultorio è un presidio che connota la civiltà del territorio.

È un servizio che accompagna le donne nelle varie fasi della vita, nella prevenzione, nel sostegno alla contraccezione e alla maternità. Accompagna la famiglia e la genitorialità. Non possiamo e non vogliamo che le azioni di incuria delle istituzioni ricadono sulle spalle delle donne." (Foto dal Web)