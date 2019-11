Riparte la Lioni-Grotta, la soddisfazione della UIl Simeone: "Un'occasione importante per l'hub della logistica in Alta Irpinia"

“Si avvicina la ripresa dei lavori per il completamento della strada che costituisce un’occasione importante per l’hub per la logistica in Alta Irpinia“ così il segretario generale Uil Avellino/Benevento Luigi Simeone che ha partecipato al tavolo convocato a Napoli per fare il punto sulla strada a scorrimento veloce Contursi-Lioni-Grottaminarda. Al tavolo il Presidente del Consiglio Regionale Rosetta D’Amelio, il consigliere delegato ai Trasporti della Giunta Regionale Luca Cascone, i vertici di Confindustria e le organizzazioni sindacali. “Superati alcuni adempimenti potremmo poter festeggiare con il nuovo anno anche una bella notizia per la provincia di Avellino”