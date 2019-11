Chiusura consultori familiari, l'ira di Iannace "La salute delle donne al primo posto"

Il consigliere regionale della Campania Carlo Iannace esprime solidarietà e vicinanza alle donne e alle famiglie di Avellino per la chiusura dei consultori familiari in città. “Da sempre sono un presidio importante sul territorio per la loro salute, dal punto di vista medico e psicologico, e in particolare per le fasce più deboli della popolazione - specifica Iannace -. Auspichiamo pertanto una veloce e positiva risoluzione della vicenda. Come consigliere regionale e medico, impegnato in particolare nella prevenzione, sarò vigile e attento alla tematica affinché si metta sempre al primo posto la salute delle donne”.