Consultori familiari, Morgante: "Nessuna chiusura" "L'Asl di Avellino, chiede una nuova sede"

In relazione alla chiusura del Consultorio di Via Fontanatetta, l'azienda Sanitaria Locale precisa che non vi è stata nessuna volontà da parte dell'Asl di eliminare un importante presidio nel comune capoluogo, per il quale recentemente erano state investite risorse per lavori di manutenzione.

La struttura, infatti, era stata concessa in comodato d'uso gratuito dal Comune di Avellino che ne ha richiesto lo sgombero e la restituzione entro il 7 novembre 2019. Le attività previste nel Consultorio e il relativo personale in servizio sono state spostate, previo preavviso all'utenza, presso la sede del Distretto Sanitario di Avellino in Via Degli Imbimbo nell'attesa che il Comune individui una nuova sede idonea ad ospitare il servizio che, in ogni caso, non è stato interrotto.

“Auspichiamo che il prima possibile il sindaco di Avellino trovi una sede alternativa – spiega il Direttore Generale dell'Asl di Avellino, Maria Morgante – data l'importanza del lavoro svolto dai Consultori sul territorio provinciale, quale fondamentale sostegno alle donne e al benessere dell'intera famiglia”.