Nuovi medici per il Moscati. Pizzuti: Inizia una nuova era IL manager commenta anche lo stop al commissariamento annunciato da De Luca

Arrivano i rinforzi, svolta al Pronto soccorso del «San Giuseppe Moscati» di Avellino. È stata pubblicata nelle scorse ore la graduatoria dei vincitori del concorso per la selezione di 12 medici specializzati in Medicina di accettazione e d’urgenza, di questi 7 saranno assunti con contratti a tempo indeterminato, mentre gli altri 5 (ancora specializzandi) con contratti a termine (ma con la certezza di essere stabilizzati). Ma non è l'unica novità. Arrivano anche gli infermieri nel polo sanitario di contrada Amoretta, in cronico affanno per l'assenza di unità lavorative e blocco del turn over ormai da anni.

Soddisfatto il manager del Moscati Renato Pizzuti che annuncia anche nuovi innesti per gli infermieri che andranno a rinforzare più reparti. Una buona notizia per la sanità irpina, che viaggia di pari passo con un’altra buona notizia: quella della addio al commissariamento. Ieri la riunione tecnica con i vari referenti del ministero a Roma. Dopo dieci anni la Campania, dunque, inizia una nuova era per la sanità regionale. “Una buona notizia che aspettavamo da tempo, dopo anni di enormi sacrifici per tutte le strutture regionali - commenta Pizzuti -. Una straordinaria vittoria per l’intero sistema sanitario che ha dimostrato spirito di sacrificio e grandi capacità di rinascita”. Il manager intento lavora senza sosta per il riassetto del polo sanitario irpino e sul Landolfi confermata la volontà di diversificare le attività sanitarie mantenendo i due poli territoriali.