Ottimo risultato alla Comunità Montana Partenio Valle di Lauro La soddisfazione di Vecchione, Ceccarella e De Lillo, Fai Cisl Flai Cgil Uila Uil

"Si tenuta presso la sede della Comunità Montana della Partenio Valle di Lauro , un incontro sindacale con i vertici politici e tecnici dell’Ente con oggetto all’ordine del giorno : ultrattività , oltre le 156 giornate, per gli operai a tempo determinato."

E' quanto scrivono in una nota Fernando Vecchione, Carlo Ceccarella e Antonio De Lillo, Fai Cisl Irpinia Sannio, Flai Cgil Uila Uil Avellino-Benevento.

"In un clima sereno e dopo una lunga disamina sulla gestione delle economie , si è raggiunto una intesa per ulteriori 12 giornate di lavoro al personale precario.

Questo risultato, sommato al processo di riqualificazione del personale a tempo indeterminato appena concluso e in aggiunta alla volontà di avviare il percorso di riqualificazione anche per il personale precario , sicuramente è frutto di una particolare sensibiltà di questa Giunta capeggiata dal Presidente Biancardi , che coadiuvati da uno staff tecnico ridotto ma altamente professionale e in aggiunta alla lungimiranza degli stessi che la concertazione e la condivisione dei processi con le parti sociali è un valore e non un problema, ci portano ad affermare che questo risultato si pùò definire un ottimo risultato.

Restiamo in attesa di poter affermare che , anche in Comunità Montana Ufita ed Alta Irpina si siano raggiunti gli stessi risultati , alla luce delle economie giacenti e delle sensibilità dei loro presidenti."