Bando del gas, approvata la convenzione 84 sindaci danno il via libera all'atto propedeutico alla gara europea

Bando del gas, 84 sindaci presenti a Palazzo di Città ad Avellino approvano la convenzione, atto propedeutico al bando europeo attraverso cui si darà in appalto la distribuzione del gas in Irpinia per i prossimi 12 anni, un business da 120 milioni di euro. Quella di stamattina era l'ultima chiamata utile, se non si fosse raggiunto anche oggi il numero legale, la palla sarebbe passata nella mani della Regione Campania, con il commissariamento dell'ambito. l'ambito. A quel punto sarebbe stato Palazzo Santa Lucia ad avviare le procedure per la gara. Soddisfatto il sindaco di Avellino Gianluca Festa. “Abbiamo scritto una bella pagina nei rapporti di collaborazione tra le istituzioni del territorio, aver approvato la convenzione significa che le linee guida del bando europeo passeranno attraverso la volontà dei sindaci irpini con la speranza che questo possa rappresentare anche la svolta per quei territori ancora sprovvisti di metanizzazione. Nel 2020 è una condizione inaccettabile”.